"Суррогатная мать не является биологической мамой моих детей. Она добровольно идет на это, проходит беседы с психологами, которые устанавливают, насколько она готова к такой работе", - поделился подробностями исполнитель.
По словам Лазарева, решившиеся стать суррогатными матерями женщины делают доброе дело для других, таким образом решая свои денежные вопросы на условиях полной анонимности.
"В общем, Аня и Никита - только мои", - сказал певец.
Лазарев подчеркнул, что не имеет принципиального значения, каким образом его дети появились на свет. По его мнению, главное - чтобы дети воспитывались в любви. Свою позицию артист объяснил тем, что существует масса примеров якобы полноценных семей, в которых растут никому не нужные дети: мать пьющая, отец бросил. Поэтому, с точки зрения Сергея, тут на первом месте стоит осознанный выбор: важно хотеть детей, а способ - второстепенный вопрос.
В настоящее время певец вместе с Анной и Никитой готовятся к новогодним праздникам: дома украсили елку, сын написал послание Деду Морозу, а дочери, которая еще не разговаривает, Лазарев будет выбирать подарки на свое усмотрение. Артист долгое время скрывал появление на свет детей. Ранее СМИ писали о том, что малышей певцу родили разные суррогатные матери.
Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей
оссийский певец Сергей Лазарев в интервью журналу Hello!...
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