Латвийский секс-блокбастер завоевал Украину

Украина - не первая страна, где сняли свою адаптацию комедийной ленты. В ноябре прошлого года на экраны вышла эстонская версия, которую в кинотеатрах соседней страны за два с лишним месяца посмотрели около 80 тысяч зрителей.

Премьера украинской версии, режиссером которой также был Андрей Экис, состоялась в январе этого года. К настоящему моменту фильм посмотрели более 273 тысяч жителей Украины и лента все еще в прокате.

В Риге фильм можно будет увидеть 28 марта в кинотеатре Kino Citadele.