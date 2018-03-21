Латвийский секс-блокбастер завоевал Украину

Скоро на латвийских киноэкранах появится украинская версия одного из самых кассовых латвийских фильмов - комедии Андрея Экиса "Свингеры".

Украина - не первая страна, где сняли свою адаптацию комедийной ленты. В ноябре прошлого года на экраны вышла эстонская версия, которую в кинотеатрах соседней страны за два с лишним месяца посмотрели около 80 тысяч зрителей.

Премьера украинской версии, режиссером которой также был Андрей Экис, состоялась в январе этого года. К настоящему моменту фильм посмотрели более 273 тысяч жителей Украины и лента все еще в прокате.

В Риге фильм можно будет увидеть 28 марта в кинотеатре Kino Citadele.

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