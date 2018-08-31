Только вот зрители, собравшиеся на съемках, были поражены внешним видом Долиной. Певица, хоть и сильно похудела, но выглядеть стала совершенно иначе. “Постарела или макияж неудачный?” — шептались они.
По слухам, Лариса Александровна сильно переживает ситуацию, сложившуюся в ее жизни. Дело в том, что некоторое время назад она рассталась с мужем, Ильей Спицыным. Но им приходится работать вместе, экс-супруг ведет все дела артистки. А еще недавно стало известно, что у Спицына появилась новая семья. Об этом общественности рассказал второй муж Долиной Виктор Митязов.
“Лариса и Спицын решили не оповещать общественность о том, что они уже не семья, и продолжают поддерживать договорные отношения. Он остается ее директором, ведь Лариса сама не будет заниматься организационной деятельностью. Мне передают и музыканты, и обслуживающий персонал, что у Ильи есть другая женщина, которая от него родила. И вроде у него там семья. Долина приняла это и, видимо, смирилась. Раньше она так бы не поступила. Но теперь, видимо, не хочет что-то кардинально менять в жизни”, — рассказал Митязов. Он также рассказал, что Долина страдает из-за ухода Спицына и до сих пор любит его. “Лариса по нему просто с ума сходила. Если бы разлюбила, давно бы его вышвырнула…” — цитировали Виктора СМИ.
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