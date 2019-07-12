В интервью Ирине Шихман на YouTube-канале "А поговорить?" Лайма пояснила, что разногласия возникли после того, как она создала свой фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала" после ухода "Новой волны". Вайкуле считает, что это разозлило Крутого, который "увез" свой фестиваль в Сочи. Певица также заявила, что идея о создании "Лайма. Рандеву. Юрмала" возникла у юрмальских властей, которые предложили ей заняться организацией фестиваля.
По словам Лаймы, она очень огорчена реакцией Игоря Крутого, с которым долгие годы поддерживала дружеские отношения.
Напомним, решение о переносе "Новой волны" из Юрмалы в Сочи было принято после того как в 2014 году власти Латвии запретили въезд в страну сразу нескольким постоянным гостям фестиваля: Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову.
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