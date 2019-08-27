"Я удивлена этому высказыванию Игоря. Я много лет выступала на "Новой волне", и мне очень нравился этот конкурс. Я хочу, чтобы он вернулся. Не понимаю, почему не может быть два фестиваля. У нас все лето они проходят в Юрмале. Я была бы счастлива, если было бы два фестиваля", — заявила певица в разговоре с РИА "Новости".
По мнению Лаймы, и "Новая волна", и ее фестиваль вполне могут существовать на одной сцене, так как это совсем разные по тематике мероприятия. "У Игоря — конкурс, а у меня — фестиваль. Мы друг другу не мешаем, они совершенно разные. Я очень люблю Игоря и очень хорошо отношусь к "Новой волне". В Юрмале он был к месту, тут столько русскоговорящей публики..." — цитирует Вайкуле агентство.
Впрочем, вернуть конкурс в Юрмалу уже не получится. Как на открытии "Новой волны 2019" заявил Игорь Крутой, мероприятие уже никогда не вернется.
Напомним, ранее Лайма Вайкуле с сожалением рассказала, что из-за фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала" Игорь Крутой на нее незаслуженно обиделся. Тот в свою очередь отметил, что Лайма лукавит и ситуация была несколько иной - в то время как он вел переговоры с латвийскими властями о судьбе "Новой волны" (в 2014 году, когда несколько артистов были включены в "черный список" МИД Латвии из-за позиции по Крыму), Лайма уже занялась организацией своего фестиваля за спиной композитора.
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