Квентин Тарантино впервые станет отцом. И это в 56 лет

Долгие годы режиссер был заядлым холостяком и до 2018 года ни разу не был женат. Связать себя узами брака он решил в 55 лет. Избранницей Тарантино стала израильская певица Даниэла Пик – дочь певца и автора песен Цвика Пика. Пара поженилась в ноябре 2018 года, через год после помолвки. У возлюбленных была традиционная еврейская церемония в Калифорнии. На свадьбе Даниэль была одета в белое платье, вуаль и тиару. Жених выбрал классику – черный костюм.
Отметим, что знакомы Тарантино и Даниэла были еще из 2009 года. Именно тогда, во время презентации в Израиле картины «Бесславные ублюдки», Тарантино и увидел будущею жену.
История отношений у пары не всегда была гладкой. Вскоре после знакомства они расстались. Роман был кратким. Позже Тарантино сказал в одном из интервью, что наконец-то встретил человека, с которым хотел бы прожить всю оставшуюся жизнь, но был вынужден пожертвовать своими личными отношениями ради карьеры. Уже в 2016 году Тарантино и Пик сошлись снова и больше не расставались. А в 2017 – объявили о помолвке и закатили в честь этого вечеринку, на которую пригласили и давних друзей, а по совместительству и коллег Тарантино по фильму «Криминальное чтиво», Брюса Уиллиса, Сэмюэля Л. Джексона и Уму Турман.
Сейчас же мир ошарашила другая новость – Тарантино и Даниэла Пик ждут ребенка. Для обоих это будет первенец. Счастливую новость пара рассказала изданию «People» спустя девять месяцев после свадьбы.
Пока пара держит в тайне срок беременности и пол будущего ребенка. Известно лишь то, что «Даниэла и Квентин Тарантино очень рады сообщить эту новость», — подчеркивает «People».
Добавим, Даниэла — дочь израильского певца и композитора, уроженца Польши Цвика Пика. Он создал несколько песен для «Евровидения». Так, он написал песню «Дива», с которой Дана Интернэшнл победила на этом конкурсе в 1998 году. С песней авторства Пика «Hasta la vista» в 2003 году также выступал на «Евровидении» представитель Украины Александр Пономарев.
Квентин Тарантино впервые станет отцом. И это в 56 лет
56-летний американский режиссер и один из самых...
"Сушенная груша": Пугачева озадачила сеть совместным фото с Вайкуле (1)
Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми...
Сделано официальное заявление о состоянии Заворотнюк после слухов о раке
Несколько дней назад в СМИ появилась страшная новость:...
Врачи почти 40 часов спасали инфицированного Михалкова (3)
Известный российский кинорежиссер появился на...
TOP новостей
Самые влиятельные в Литве 2019: в первой тройке общественных деятелей новое лицо (21)
Историк, священник и политолог – люди этих профессий,...
Самые большие зарплаты в июле: в одной компании средняя зарплата составила почти 50 000 евро (1)
По новейшим данным Фонда социального страхования...
Премьер-министр Литвы после операции: я верю, что справлюсь и с этим вызовом (12)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 26 августа...
Каникулы в Кутаиси: как грузинские курорты возрождают легенды и избавляются от призраков Специально для DELFI
Кутаиси в представлении многих – перевалочный пункт....
Инспекция по труду: в первый день учебного года у родителей есть право на 4 часа отдыха
В Литве приближается начало учебного года....