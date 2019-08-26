Квентин Тарантино впервые станет отцом. И это в 56 лет

56-летний американский режиссер и один из самых известных представителей постмодернизма в кино Квентин Тарантино впервые станет отцом. Его супруга – 35-летняя певица Даниэла Пик – беременна.
Quentin Tarantino su žmona Daniella Pick
© Sipapress / Scanpix

Долгие годы режиссер был заядлым холостяком и до 2018 года ни разу не был женат. Связать себя узами брака он решил в 55 лет. Избранницей Тарантино стала израильская певица Даниэла Пик – дочь певца и автора песен Цвика Пика. Пара поженилась в ноябре 2018 года, через год после помолвки. У возлюбленных была традиционная еврейская церемония в Калифорнии. На свадьбе Даниэль была одета в белое платье, вуаль и тиару. Жених выбрал классику – черный костюм.

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Отметим, что знакомы Тарантино и Даниэла были еще из 2009 года. Именно тогда, во время презентации в Израиле картины «Бесславные ублюдки», Тарантино и увидел будущею жену.

История отношений у пары не всегда была гладкой. Вскоре после знакомства они расстались. Роман был кратким. Позже Тарантино сказал в одном из интервью, что наконец-то встретил человека, с которым хотел бы прожить всю оставшуюся жизнь, но был вынужден пожертвовать своими личными отношениями ради карьеры. Уже в 2016 году Тарантино и Пик сошлись снова и больше не расставались. А в 2017 – объявили о помолвке и закатили в честь этого вечеринку, на которую пригласили и давних друзей, а по совместительству и коллег Тарантино по фильму «Криминальное чтиво», Брюса Уиллиса, Сэмюэля Л. Джексона и Уму Турман.

Сейчас же мир ошарашила другая новость – Тарантино и Даниэла Пик ждут ребенка. Для обоих это будет первенец. Счастливую новость пара рассказала изданию «People» спустя девять месяцев после свадьбы.

Пока пара держит в тайне срок беременности и пол будущего ребенка. Известно лишь то, что «Даниэла и Квентин Тарантино очень рады сообщить эту новость», — подчеркивает «People».

Добавим, Даниэла — дочь израильского певца и композитора, уроженца Польши Цвика Пика. Он создал несколько песен для «Евровидения». Так, он написал песню «Дива», с которой Дана Интернэшнл победила на этом конкурсе в 1998 году. С песней авторства Пика «Hasta la vista» в 2003 году также выступал на «Евровидении» представитель Украины Александр Пономарев.

StarsLife
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