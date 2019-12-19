СМИ сообщили тревожную новость — латвийский банк ABLV потребовал от Филиппа Киркорова выплаты внушительного долга, состоящего из целого ряда нарушений по кредитному договору: проценты за «просрочки», штрафы и пр. Всего с артиста намерены были взыскать 3 миллиона 316 тысяч евро (больше 230 миллионов рублей), но сумму удалось снизить до 779 тысяч (около 54 миллиона рублей).

Чтобы получить заявленные средства, банк обратился в Таганский районный суд столицы. Сегодня стало известно, что иск одобрен, а в счет погашения задолженности решено продать недвижимость Киркорова на публичных торгах. Начальную стоимость роскошных апартаментов оценили в 193 миллиона 257 тысяч рублей. Кроме того, артисту придется попрощаться и с дорогостоящей техникой, которая уже встроена в интерьер квартиры.

Говорят, что ABLV сейчас находится в стадии банкротства. В прошлом году американские власти предъявили руководству банка обвинения в отмывании денег и коррупционных действиях. В результате было подано заявление о самоликвидации.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы звезды, назвал эту новость уткой, подчеркнув, что никакой конфискации не было. Действительно вышеупомянутая сумма не является для Киркорова баснословной. Так, например, день рождения дочери Аллы-Виктории звездный отец организовал в ресторане на Рублевке. По слухам, детский праздник обошелся ему в миллион рублей.

Некоторые источники утверждают, певец тратит на детей больше 500 тысяч в месяц, оплачивая им занятия. К слову, Киркоров и сам не прочь просветить наследников по тем или иным вопросам. «Слава Богу, я окончил школу с золотой медалью, подкован в сфере химии, физики и истории, чтобы дать развернутые ответы. В числе самых интересных задачек за последнее время — почему некоторые метеориты долетают до земли, а остальные сгорают по пути? Или почему стрелки часов идут слева направо?» — говорил ранее «СтарХиту» певец.