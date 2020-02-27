Кудрявцева рассказала о плачевных последствиях увеличения груди

Кудрявцева раскрыла подробности операции по удалению грудных имплантов в YouTube-шоу «Ален, блин!». Ведущая призналась, что 15 лет назад, когда она решила изменить свои формы, она не владела всей необходимой информацией.
В клинике ей пообещали, что с имплантами ничего не случится, даже если по ним проедет танк, однако теледива на собственном горьком опыте убедилась, что это ложь.
Знаменитость рассказала, что грудные импланты могут быть причиной большого количества заболеваний – от хронической усталости до рака крови. Однако пластические хирурги предпочитают умалчивать об этих ужасных последствиях, посетовала она.
В декабре 2019 года Кудрявцевой пришлось перенести сложное хирургическое вмешательство, которое длилось три с половиной часа. У ведущей порвался грудной имплант, из-за чего силикон растекся по всему телу: врачам пришлось выскребать остатки из лимфоузлов и тканей.
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