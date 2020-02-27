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Лера Кудрявцева откровенно рассказала о том, к каким плачевным последствиям может привести операция по увеличению груди. Напомним, что в конце прошлого года популярной ведущей пришлось экстренно избавиться от протекших имплантов.
Кудрявцева рассказала о плачевных последствиях увеличения груди
© Sputnik / Scanpix

Кудрявцева раскрыла подробности операции по удалению грудных имплантов в YouTube-шоу «Ален, блин!». Ведущая призналась, что 15 лет назад, когда она решила изменить свои формы, она не владела всей необходимой информацией.

В клинике ей пообещали, что с имплантами ничего не случится, даже если по ним проедет танк, однако теледива на собственном горьком опыте убедилась, что это ложь.

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Знаменитость рассказала, что грудные импланты могут быть причиной большого количества заболеваний – от хронической усталости до рака крови. Однако пластические хирурги предпочитают умалчивать об этих ужасных последствиях, посетовала она.

В декабре 2019 года Кудрявцевой пришлось перенести сложное хирургическое вмешательство, которое длилось три с половиной часа. У ведущей порвался грудной имплант, из-за чего силикон растекся по всему телу: врачам пришлось выскребать остатки из лимфоузлов и тканей.

MK.ru
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