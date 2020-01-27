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Ведущая шоу «Секрет на миллион» на НТВ Лера Кудрявцева в эфире программы "Звезды сошлись" рассказала о последствиях перенесенной операции. По словам Кудрявцевой, болей уже нет, а ее 32-летний муж, хоккеист «Сибири» Игорь Макаров очень доволен ее грудью без имплантов.
Кудрявцева раскрыла реакцию мужа на грудь без имплантов
© Sputnik / Scanpix

"Я переживала, 15 лет ты ходишь с большой грудью… (Но теперь), честно скажу, что не хочу и не буду "вставлять импланты", мне так нравится, что у меня маленькая грудь", - поделилась радостью 48-летняя телеведущая.

Как рассказала Кудрявцева, пластические хирурги уверяли ее, что импланты "вечные", хотя на самом деле любые импланты необходимо менять раз в 7-10 лет. Она также посетовала на то, что по причине проблем с имплантами у нее могли развиться ревматоидный артрит и лимфома.

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23 декабря Кудрявцева рассказала, что ей сделали операцию из-за порвавшегося в груди импланта. Знаменитость рассказала, что проходила обследования на регулярной основе, но медики не находили ничего подозрительного. Однако, как стало известно после госпитализации, имплант протекал последние 5-6 лет "куда только можно было затечь".

Теледива сообщила, что вытекавший из импланта гель, пропитал "все ткани", врачи вычищали их в течение четырех часов. После случившегося звезда стала противницей пластической хирургии и агитирует своих поклонниц не совершать ее ошибок.

MK.ru

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