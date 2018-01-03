Кудрявцева показала взрослого сына, а поклонники его раскритиковали

Лера не особо афиширует свои семейные дела. Какое-то время назад даже писали, что телеведущая прячет Жана, сына от первого брака ни фоточки в Инстаграме, ни рассказов о его делах. Мол, видимо, чтобы на фоне взрослого ребёнка самой не выглядеть зрелой дамой. Но Лере это не грозит — в свои 46 она выглядит чудесно, пишет “Комсомольская правда”.
© Vida Press

И, судя по всему, красота ее натуральная — в своей программе “Секрет на миллион” ведущая рассказала Ирине Дубцовой, что никогда не делала пластических операций. А сына она прячет, чтобы уберечь от последствий публичной жизни и различных диванных критиков. Но под Новый год решила таки показать парня общественности.

Кудрявцева повесила в свой Инстаграм фото 27-летнего Жана, держащего за пазухой маленькую собачку:

- “Мой любимый мужчина! Сынуля! Впервые решил себя сфотографировать, это эксклюзив!”. Большинство, конечно же, обрадовалось фотке — “космические глаза”, “сынуля как на вас похож”, “мамины бездонные глаза”. Но нашлись и недоброжелатели, которые не постеснялись написать гадости незнакомому человеку. “Выглядит старше мамы”, “неприятный парень”, “с собачкой на одно лицо”, ну и много про внешность — придрались и к стрижке “под ноль” и худобе. Лера обиделась. “Выставила фото сынули в Инста, вот представьте теперь какой стресс для пацана читать неадекватные комментарии. А он скромный парень и никогода больше не покажу, ибо страхую от неадекватов. Все нашли даже того, чего нет — и худой и лысый и больной. Сынуля ты у меня и для меня самый красивый: добрый, помощник и защитник. Убью за тебя! Прости, что выставила фото! Не обращай внимания, живи и радуйся!”.

Напомним, что Жан родился от союза 18-летней Леры и музыканта “Ласкового мая” Сергея Ленюка. Кудрявцева очень любит своего отпрыска — писали, что ведущая даже купила ему квартиру поближе к своему дому, чтобы можно было чаще видеть Жана. Муж Леры, хоккеист Игорь Макаров, всего на три года старше ее сына. Папой парню, конечно же, не стал: “Это была бы полная ерунда. Сын хорошо общается с отцом, а с Игорем они просто дружат!” — говорила Лера в телепрограмме “Секрет на миллион”.

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