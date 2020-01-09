“Куда купюры засовывать?” Светлана Ходченкова поразила поклонников танцем на шесте

Продолжаем отмечать, — лаконично подписала Светлана снимок.

Фолловеры по достоинству оценили растяжку 36-летней звезды и ее сногсшибательную фигуру. Длинные ноги, атлетичное тело, сексуальные изгибы — по мнению поклонников, Светлана — просто воплощение женской красоты. “Белокурая богиня”, “Почему нет смайлика с отвалившейся челюстью?”, “Света, вы — огонь”, “Никогда бы не подумал, что Вы способны на такое, супер!”, “После недели зажоров нельзя такое выкладывать”, “Светлана, это суперграциозно!”, — пишут поклонники звезды.

Хотя не смогли мимо пройти и те, для кого пилон — это почти стриптиз. “Куда купюры засовывать?“ — интересуются одни. “Дети смотрят!“ — негодуют другие. Впрочем, все это может быть и шутя.

Танцы на пилоне Светлана освоила несколько лет назад для роли, когда снималась в фильме “Воин”. После премьеры картины в 2015 году актриса не оставила пол дэнс: акробатические упражнения на шесте увлекли ее настолько, что она продолжает тренироваться до сих пор.

“Танцы на пилоне — это ужасно тяжело физически. Невероятно сильные руки надо иметь! — призналась актриса. — Пришла, помню, с настроением: “Где наша не пропадала”. Волновалась в основном по поводу степени одетости-раздетости впоследствии в кадре. И в первые же пять минут первой же репетиции стерла в кровь руки! Пришлось надеть перчатки. Поначалу болело все. Но руки — вообще что-то страшное. Когда пришла на второй урок, несмотря на перчатки, было полное ощущение, что хватаешься за раскаленное железо… Приходилось делать перерывы между тренировками, чтобы немного унять боль”.