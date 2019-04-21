Перед гостями выступила и сама виновница торжества. Под аккомпанемент Игоря Николаева она исполнила несколько своих самых известных хитов.
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#Reposty: @idadostman via @reposty_app ··· “ На дне рождения @alla_orfey 💝💝💝#юбилей#аллапугачева #друзья #женщинакотораяпоет ”
Отметим, что в соцсетях появились фото и видео с торжества на честь Пугачевой, на которых артистку многие просто не узнали: она отказалась от привычных кудряшек и сделала прическу с челкой.
Примадонна предстала перед гостями в соблазнительном черном мини, открывающем ее худенькие ножки. После похудения изменилось и лицо певицы, что очень заметно на совместном фото с Басковым. "Ужас!", "Кто это?", - пишут в комментариях.
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Несравненная @alla_orfey ещё раз С Днём Рождения 💥💐😘
Напомним, 17 апреля Алла Пугачева выступила на юбилейном концерте в Кремле. В зале ее поддерживали друзья и коллеги, а в финале вечера на сцену вышли родственники Примадонны, включая супруга и маленьких Гарри и Лизу.
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