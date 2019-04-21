Перед гостями выступила и сама виновница торжества. Под аккомпанемент Игоря Николаева она исполнила несколько своих самых известных хитов.



Отметим, что в соцсетях появились фото и видео с торжества на честь Пугачевой, на которых артистку многие просто не узнали: она отказалась от привычных кудряшек и сделала прическу с челкой.

Примадонна предстала перед гостями в соблазнительном черном мини, открывающем ее худенькие ножки. После похудения изменилось и лицо певицы, что очень заметно на совместном фото с Басковым. "Ужас!", "Кто это?", - пишут в комментариях.



Напомним, 17 апреля Алла Пугачева выступила на юбилейном концерте в Кремле. В зале ее поддерживали друзья и коллеги, а в финале вечера на сцену вышли родственники Примадонны, включая супруга и маленьких Гарри и Лизу.

