Банкет в честь своего 70-летия Алла Пугачева устроила в элитном ресторане на Рублевке в Москве. Среди гостей мероприятия были замечены не только близкие Примадонны, но коллеги. Поздравить Пугачеву приехал и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По данным СМИ, всего артистка пригласила на юбилей около 200 человек.
© Asm. albumo nuotr.

Перед гостями выступила и сама виновница торжества. Под аккомпанемент Игоря Николаева она исполнила несколько своих самых известных хитов.


Отметим, что в соцсетях появились фото и видео с торжества на честь Пугачевой, на которых артистку многие просто не узнали: она отказалась от привычных кудряшек и сделала прическу с челкой.

Примадонна предстала перед гостями в соблазнительном черном мини, открывающем ее худенькие ножки. После похудения изменилось и лицо певицы, что очень заметно на совместном фото с Басковым. "Ужас!", "Кто это?", - пишут в комментариях.

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Несравненная @alla_orfey ещё раз С Днём Рождения 💥💐😘

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 20 Апр 2019 в 1:14 PDT


Напомним, 17 апреля Алла Пугачева выступила на юбилейном концерте в Кремле. В зале ее поддерживали друзья и коллеги, а в финале вечера на сцену вышли родственники Примадонны, включая супруга и маленьких Гарри и Лизу.

УНИАН
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