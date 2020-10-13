aA
Известная телеведущая Ксения Собчак заразилась коронавирусом, сообщает телеграм-канал Mash.
"Недавно известная телеведущая сдавала ПЦР-анализ на ковид. 11 октября пришёл положительный результат. Правда, связаться с Ксенией медикам пока не удалось. Возможно, она ещё сама не знает о результате теста",- говорится в сообщении.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
История успеха во время пандемии: в компаниях росло количество работников, планируется расширение (35)
По данным Startup Lithuania , в Литве доходы стартапов в первые...
В фейсбуке распространяют фотографию животного с тату: такие действия известного мастера считают трудно объяснимыми
В фейсбуке распространяют фотографию животного с тату,...
Президент поздравил победителей первого тура выборов: возможна как левая, так и правая правящая коалиция (14)
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что в...
Глава МИД Литвы: в ЕС не осталось сомневающихся по санкциям Лукашенко (132)
Министр иностранных дел Линас Линкявичюс сказал, что...
После заявлений о сплочении левых сил социал-демократ сказал все, что думает о "крестьянах" (3)
После того как лидер социал-демократов Гинтаутас...