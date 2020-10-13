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Известная телеведущая Ксения Собчак заразилась коронавирусом, сообщает телеграм-канал Mash.
Ksenija Sobčak
Ksenija Sobčak
© RIA/Scanpix

"Недавно известная телеведущая сдавала ПЦР-анализ на ковид. 11 октября пришёл положительный результат. Правда, связаться с Ксенией медикам пока не удалось. Возможно, она ещё сама не знает о результате теста",- говорится в сообщении.

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