На мероприятии соберутся 300 гостей, среди которых, помимо родных молодоженов, будут присутствовать самые яркие представители российского шоу-бизнеса и кинематографа.
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— В заведении, где у Ксении будет банкет, очень дорогой ценник на свадебный кейтеринг — 40 тысяч на человека (более 600 долларов в эквиваленте). С учетом количества приглашенных только застолье обойдется молодоженам в 12 миллионов рублей (более 180 тысяч долларов в эквиваленте), — поделился с изданием генеральный директор концертного агентства «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов. — Я уж не говорю про аренду помещения, которое будет полностью закрыто под эту свадьбу.
К вышеупомянутым тратам стоит прибавить и услуги флориста, которые обойдутся в четыре миллиона (более 6 тысяч долларов в эквиваленте).
Напомним, о романе звезд заговорили в начале года. За это время Собчак развелась с Максимом Виторганом, и, а в соцсетях звезд начали появляться нежные фото вместе.
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