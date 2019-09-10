Российская тележурналистка Ксения Собчак прокомментировала слухи о том, что она ждет второго ребенка.
K. Sobčak dalijasi nuotraukomis socialiniuose tinkluose
© Instagram

Российские таблоиды уже сообщили о дате свадьбы Ксении режиссера Константина Богомолова, а также подсчитали в какую сумму молодоженам обойдется торжество. Теперь главным вопросом стала беременность Собчак.

В недавно представленном Ксенией фильме "Беслан" наблюдательные зрители увидели у телеведущей якобы выросший животик, что вызвало волну обсуждений в соцсетях.

Впрочем, сама Собчак информацию о грядущем пополнении отрицает. В своем Telegram-канале она написала: "Свадьбы по залету — это вообще как-то грустно, есть в этом какая-то безысходность". А также дала комментарий изданию Tatler, в числе прочих сообщившему о беременности. "Дорогая редакция Татлера! Сообщение было подхвачено с легкой руки редакции Dark Cosmo. Ни для кого не секрет, что этот портал специализируется на новостях о жизни знакомых совладелицы их издательского дома. Вначале слив личного приглашения, теперь беременность... Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто — это неправда", - заявила Собчак.

SHOWTIME!
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