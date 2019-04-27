“Наш пиарщик отвечает (стоит напротив меня, говорит по телефону, я все слышу), что мужчин спикеров в компании нет, а гендир Рейдер, как руководитель компании, это же отлично. Редактор в замешательстве, говорит, что посовещается с продюсером и перезвонит. Перезванивает через 2 часа. Формат пересмотрели. Комментарии будут брать у пользователей сервиса. Так, более органично будет”, — рассказала свое видение ситуации Ирина.
Такое решение Первого канала возмутило многих женщин, так как это нарушает их права, ведь они могут быть также успешны в работе, как и мужчины. Ксения Собчак не смогла сдержать эмоций и резко высказалась в адрес программы.
“Первый канал отказался брать гендиректора эфир в качестве эксперта, потому что она женщина! Але, ребята, вы там из пещеры давно выходили”, — отметила Собчак.
Напомним, ранее Ксения снималась в передачах канала. Так, она была героиней программы “Эксклюзив”, в которой рассказывала о проблемах с Максимом Виторганом. Никаких проблем с взаимопониманием с редакторами шоу у нее не было, тем более она публично говорила о правах представительниц прекрасного пола.
“Женщина имеет право выглядеть так, как она хочет. Работать тем, кем она хочет. Спать и жить с тем, с кем она хочет. У нас существует очень разное отношение к мужчинам и женщинам. У нас ведь как: если мужчина изменяет, то значит он весь такой лихой любовник и мачо. А если женщина, то значит мы ее последними словами обзываем. Я считаю, что, например, “Анна Каренина” — это лучшее произведение Толстого. Он не побоялся показать жизнь женщины, и это при условии, что тогда адюльтер был чем-то немыслимым. И я рада, что сейчас женщины имеют право на счастье”, — говорила Собчак.
Позднее официальный представитель Первого канала Лариса Крымова разъяснила, что в сюжете, куда звали Ирину Рейдер, принимают участие два корреспондента, молодой человек и девушка, которые планируют продемонстрировать “мужской и женский подход” к экономии.
“При этом девушка советуется с мужчинами-экспертами, а молодой человек — с экспертами-женщинами. Поскольку девушка планирует экономить на поездках, ей предстоит разговаривать с представителем сервиса поиска попутчиков (да, по задумке этого сюжета, а не из-за гендерного неравенства, он должен быть мужчиной). А молодой человек в свою очередь планирует пообщаться с представителем сервиса, помогающего найти подработку “на час”. И этим экспертом (тоже не из-за гендерных предпочтений) будет женщина. Так что в сюжете запланировано полное равенство полов”, — заявила представитель канала.
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