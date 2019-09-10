Российские таблоиды уже сообщили о дате свадьбы Ксении режиссера Константина Богомолова, а также подсчитали в какую сумму молодоженам обойдется торжество. Теперь главным вопросом стала беременность Собчак.
В недавно представленном Ксенией фильме "Беслан" наблюдательные зрители увидели у телеведущей якобы выросший животик, что вызвало волну обсуждений в соцсетях.
Впрочем, сама Собчак информацию о грядущем пополнении отрицает. В своем Telegram-канале она написала: "Свадьбы по залету — это вообще как-то грустно, есть в этом какая-то безысходность". А также дала комментарий изданию Tatler, в числе прочих сообщившему о беременности. "Дорогая редакция Татлера! Сообщение было подхвачено с легкой руки редакции Dark Cosmo. Ни для кого не секрет, что этот портал специализируется на новостях о жизни знакомых совладелицы их издательского дома. Вначале слив личного приглашения, теперь беременность... Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто — это неправда", - заявила Собчак.
"Вечерний Ургант" с Собчак и Богомоловым выйдет в эфир в день их свадьбы
Об этом заявил сам Иван Ургант .
Дима Билан извинился за пьяное выступление в Самаре
Он также пообещал дать в городе бесплатный концерт,...
Гуф извинился за ролик о Москве со строчкой о митинге, Тимати клип удалил (2)
Рэперы Тимати (Тимур Юнусов) и Гуф (Алексей Долматов)...
TOP новостей
В Литве представлен порядок выплаты компенсации на покупку более экологичного автомобиля (44)
Министерство охраны окружающей среды Литвы...
Произошли сбои в работе Smart-ID: жители Литвы не могли пользоваться банковскими услугами клиенты Swedbank все еще не могут пользоваться услугой (14)
10 сентября читатели портала DELFI сообщили о том, что...
Компанию состоятельного эстонца Литва признала угрозой для нацбезопасности – связи ведут к Путину (31)
Литва не допустила компании эстонского...
Едва сводящая концы с концами пенсионерка: очень обидно, что государство так поступает (105)
Одежда – только из секонд-хенда, еда – только со...
Всеволод Чернозуб. Больше проблем внутри России – меньше международная активность Кремля Специально для DELFI (28)
Единым днём голосования в России завершился...