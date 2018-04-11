Ксения Собчак отдохнула с мужем в Таиланде, а с подругами - в США

На острове Ко Кут семья арендовала роскошную виллу на территории отеля Soneva Kiri. Стоимость апартаментов, площадь которых 600 квадратных метров, составляет более 2,5 миллионов рублей (около 32 тысяч евро) за 10 дней, сообщает StarHit.

На территории виллы есть большая терраса с бассейном и шезлонгами, в доме несколько спален, гардеробная, парная. "У нас можно попробовать занятия виндсерфингом, сходить на гастрономические мастер-классы, но Ксения предпочитала спокойный отдых. Они с супругом много времени проводили на пляже, радовались успехам сына в плавании, строили песочные замки, загорали", — рассказали журналистам издания сотрудники отеля.

Ксения также посещала СПА-процедуры и занималась йогой. На своей странице в Instagram Собчак сообщила, что в отпуске им немного не повезло с погодой, но они все равно отлично провели время.

"Жалко погода нас редко баловала, зато невероятная йога, воздух и спорт и экологически выращенная прямо на острове еда-отличные спутники семейного отдыха!" — поделилась Ксения (Орфография и пунктуация авторские).

А из Таиланда Ксения Собчак улетела в США, где продолжила развлечения с подругами. Она посетила штаты Аризона и Юта, сфотографировавшись на фоне природы.

Фоллоу ме ту в светлое будущее!!!! A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Apr 9, 2018 at 2:12pm PDT