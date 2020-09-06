aA
Как мы уже знаем, Агата Муцениеце в разговоре с Ксенией Собчак затронула тему своей печальной семейной жизни, завершившейся разводом. Но и сама Собчак в долгу не осталась и как на духу выложила Агате свою историю первого брака.
Ксения Собчак назвала причины развода с Максимом Виторганом
© RIA / Scanpix

Как рассказала Собчак в шоу Муциенице на YouTube “Честный развод”, решение о расставании далось ей с трудом и около года перед разводом её “штормило”. Их брак продлился почти семь лет, но наступил период, когда они с мужем “пошли в немножко другие стороны”.

"Тебе хочется в одних гостях время проводить, а ему это не нравится… Это конкретный пример. Есть одни близкие друзья, не публичные люди, и мне было очень интересно с ними общаться, разговаривать… Максим говорил: “Это не моя компания”. Ему нравилась своя компания, своё времяпрепровождение: песни под гитару у костра, шашлыки, вспоминать какие-то случаи, анекдоты. Мне первый год или два это нравилось, потом я исчерпала это для себя… Я в какой-то момент сказала: “Я не могу больше слушать эти песни под гитару, я уже знаю весь репертуар и у меня ощущение, что я на Грушинском фестивале", — вспоминает ведущая.

Статьи по теме:
Собчак и Богомолов поженились  (7)
Собчак и Виторган объявили о расставании: "Мы довольно давно живем отдельно"  (7)

Постепенно у пары образовались разные компании, разные интересы и Собчак начала “чувствовать некое одиночество”, призналась она. По словам ведущей, в какой-то момент она поняла, что их история закончилась, хотя она до сих пор вспоминает свой брак с теплотой и считает одним из лучших периодов своей жизни.

Собчак поблагодарила бывшего мужа за сына Платона, за то, что он научил её быть добрее, и за “замечательных друзей”, с которыми Виторган её познакомил.

Новую спутницу жизни Виторгана, актрису Нино Нинидзе, Собчак назвала очень милой и красивой и сказала, что будет рада, если они поженятся.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Бублик
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Литва обновила список: с понедельника обязательна изоляция для возвращающихся еще из 3 стран (53)

Минздрав Литвы обновил список пораженных...

Больничная касса: лечение пациентов с COVID-19 обошлось Литве в 1,25 млн. евро (5)

Лечение больных COVID-19 пациентов обошлось Литве в 1,25...

Вице-мэр: в Вильнюсе коронавирус установили у ученика начальной школы (2)

В воскресенье вечером вице-мэр Вильнюса Витаутас...

Синоптики: будет по-осеннему прохладно и сыро

На этой неделе потребуется теплая одежда и зонты, а в...

Кузница асов подводной войны: как 80 лет назад гитлеровская Германия превратила Клайпеду в базу субмарин (211)

Несмотря на бушующую пандемию, жители Литвы и...

|Maža didelių žinių kaina