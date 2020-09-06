Ксения Собчак назвала причины развода с Максимом Виторганом

Как рассказала Собчак в шоу Муциенице на YouTube “Честный развод”, решение о расставании далось ей с трудом и около года перед разводом её “штормило”. Их брак продлился почти семь лет, но наступил период, когда они с мужем “пошли в немножко другие стороны”.
"Тебе хочется в одних гостях время проводить, а ему это не нравится… Это конкретный пример. Есть одни близкие друзья, не публичные люди, и мне было очень интересно с ними общаться, разговаривать… Максим говорил: “Это не моя компания”. Ему нравилась своя компания, своё времяпрепровождение: песни под гитару у костра, шашлыки, вспоминать какие-то случаи, анекдоты. Мне первый год или два это нравилось, потом я исчерпала это для себя… Я в какой-то момент сказала: “Я не могу больше слушать эти песни под гитару, я уже знаю весь репертуар и у меня ощущение, что я на Грушинском фестивале", — вспоминает ведущая.
Постепенно у пары образовались разные компании, разные интересы и Собчак начала “чувствовать некое одиночество”, призналась она. По словам ведущей, в какой-то момент она поняла, что их история закончилась, хотя она до сих пор вспоминает свой брак с теплотой и считает одним из лучших периодов своей жизни.
Собчак поблагодарила бывшего мужа за сына Платона, за то, что он научил её быть добрее, и за “замечательных друзей”, с которыми Виторган её познакомил.
Новую спутницу жизни Виторгана, актрису Нино Нинидзе, Собчак назвала очень милой и красивой и сказала, что будет рада, если они поженятся.
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