Ксения Собчак нашла жениха для Ольги Бузовой

Выбор дам пал на футболиста "Локомотива" Федора Смолова, которому они позвонили во время интервью в попытке назначить свидание.
Игрок вел себя вполне дружелюбно, заигрывая с Бузовой. Но при этом не забыл сказать, что у него имеется девушка, на что Собчак резонно заметила: "Ну, не жена! Ничего страшного!"
Бузова после окончания телефонного разговора расстроилась, что потенциальный жених оказался занят. Но Собчак поспешила ее успокоить.
"Он не отказал тебе! Ты тоже пойми, он умный просто. Понимает, что дальше эта девушка истерику ему закатит. а тебе лучше написать ему, когда программа выйдет. Как раз она ему на мозги покапает, а мужики этого не любят", — сказала ведущая, добавив, что лично проведет свадьбу, правда, не бесплатно.
Также Бузова рассказала, сколько мужчин было у нее после Дмитрия Тарасова. "За два года после развода в моей постели был всего один мужчина. Я болезненно переживала расставание и не могла к себе никого подпустить. Я не хочу постоянно менять партнеров, хочу одного мужика. Веду очень достойный образ жизни. Не понимаю, что такое секс для здоровья, я хочу заниматься сексом с любимым мужчиной", — сказала Бузова в интервью Ксении Собчак.
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