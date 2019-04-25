Российская телеведущая и певица Ольга Бузова прибегла к помощи Ксении Собчак, чтобы найти нового жениха, сообщает "Советский спорт".
© RIA / Scanpix

Выбор дам пал на футболиста "Локомотива" Федора Смолова, которому они позвонили во время интервью в попытке назначить свидание.

Игрок вел себя вполне дружелюбно, заигрывая с Бузовой. Но при этом не забыл сказать, что у него имеется девушка, на что Собчак резонно заметила: "Ну, не жена! Ничего страшного!"

Бузова после окончания телефонного разговора расстроилась, что потенциальный жених оказался занят. Но Собчак поспешила ее успокоить.

Статьи по теме:
Ольга Бузова бросила родную сестру  (3)
ВИДЕО: Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать роман  (6)

"Он не отказал тебе! Ты тоже пойми, он умный просто. Понимает, что дальше эта девушка истерику ему закатит. а тебе лучше написать ему, когда программа выйдет. Как раз она ему на мозги покапает, а мужики этого не любят", — сказала ведущая, добавив, что лично проведет свадьбу, правда, не бесплатно.

Также Бузова рассказала, сколько мужчин было у нее после Дмитрия Тарасова. "За два года после развода в моей постели был всего один мужчина. Я болезненно переживала расставание и не могла к себе никого подпустить. Я не хочу постоянно менять партнеров, хочу одного мужика. Веду очень достойный образ жизни. Не понимаю, что такое секс для здоровья, я хочу заниматься сексом с любимым мужчиной", — сказала Бузова в интервью Ксении Собчак.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

Ксения Собчак нашла жениха для Ольги Бузовой

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова...

ФОТО: Джонни Депп собрался жениться на клубной танцовщице из России (3)

Американский актер Джонни Депп встречается с...

Это конец. Надо ли смотреть финал супергеройского блокбастера "Мстители"

На этой неделе в прокате стартует один из самых...

Алла Пугачева рассказала о поразившей ее странной болезни

Алла Пугачева , отметившая недавно 70-летие грандиозным...

ФОТО: 150 кг красоты. Как будут выглядеть звезды, если станут втрое толще

Иллюстратор из Аргентины Джей Ти руководствуется...

TOP новостей

Глава МИД Литвы встретился с Зеленским и пообещал Украине поддержку (29)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ,...

Глава Сената Польши: нашими разногласиями пользуются враги (9)

В четверг в Cейме Литвы на торжествах по случаю 25-летия...

Литовцы Калининграда "против" референдума по двойному гражданству (60)

Литовцы Калининградской области РФ называют...

Литва призывает ужесточить санкции в отношении России из-за выдачи паспортов на Донбассе (49)

Министерство иностранных дел Литвы в четверг призвало...

СМИ: Литовские перевозчики предъявляют претензии производителям грузовых автомобилей (18)

В связи с тем, что Европейская комиссия (ЕК) несколько...