Первый канал, Ксения Собчак и Дмитрий Борисов все-таки пришли к компромиссу. Вести ток-шоу “Пусть говорят” старый и новая ведущие будут поочерёдно, сменяя друг друга после недельной “смены”.

В начале сентября Первый канал опубликовал проморолик с Ксенией Собчак. На этом видео она говорит по телефону, нежась в ванне с пеной. “Привет, Андрей. Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Ага. Оно изменит всю мою жизнь”, — делится Собчак. Многие “просекли фишку” и поняли, что фамилия Андрея — Малахов (не зря же обращаются к нему названием его программы), а речь идёт о его бывшем телепроекте.