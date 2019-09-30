Руководство Первого канала захотело видеть скандальную "светскую львицу" ведущей одного из самых скандальных телепроектов. В то же время не хотело терять "своего парня" Дмитрия Борисова.
Ksenija Sobčiak
© RIA / Scanpix

Первый канал, Ксения Собчак и Дмитрий Борисов все-таки пришли к компромиссу. Вести ток-шоу “Пусть говорят” старый и новая ведущие будут поочерёдно, сменяя друг друга после недельной “смены”.

В начале сентября Первый канал опубликовал проморолик с Ксенией Собчак. На этом видео она говорит по телефону, нежась в ванне с пеной. “Привет, Андрей. Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Ага. Оно изменит всю мою жизнь”, — делится Собчак. Многие “просекли фишку” и поняли, что фамилия Андрея — Малахов (не зря же обращаются к нему названием его программы), а речь идёт о его бывшем телепроекте.

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