Крутой рассказал, как Собчак едва не довела 78-летнего Лещенко до суицида

Об этом он признался в интервью YouTube-программе "Алена, блин!". Крутой объяснил, что Лещенко позвонил к нему после шума в соцсетях. Певец заявил ему, что если бы информация Собчак подтвердилась, то он бы покончил с собой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Я говорю: "Лева, ты что, с ума сошел? Почему? Никто не заражен, переболел Игорь Николаев, который заразился на гастролях, и больше случаев не было. Он воспринял это так, что хотел себе "пулю в лоб" пустить", – сообщил Крутой в шоу.
Также композитор рассказал, что после скандала Собчак позвонила Лещенко и позвала к себе на эфир, даже не вспомнив о своих обвинениях. Однако певец отказался.
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