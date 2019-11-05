Кристине Асмус устроили организованную травлю из-за сцены секса в фильме

Об этом Кристина написала в социальных сетях. Она заявила, что атака идет со всех сторон - возмущенные зрители пишут жалобы в министерство культуры, звонят в органы опеки, оставляют неприятные комментарии под всеми ее видео, пишут письма ее семье. По словам актрисы, особенно активные даже создают сайты, где раздаются инструкции об организованной травле.

"А вы знали о том, что идиотов не просто много, а они объединяются в кланы и создают хейтерские секты? Где не просто адские вещи пишут, а ставят цели, раздают задания и инструкции по массовому дерьму в интернете относительно меня и Гарика, - пишет Асмус в Instagram. - Вместо того, чтобы объединяться для чего-то хорошего и полезного, люди тратят свою жизнь на эту дичь. Они отслеживают все наши публикации, интервью, эфиры, создают график хейтерства, меняют тактики и имеют собственные статистики. Придумывают истории и делают вбросы в прессу. Там же можно получить текст или коллаж с упором на религию, беременную или детскую аудиторию - кому что ближе. Там даже есть вербовщики и свое начальство".

Ранее на эту тему уже высказался муж актрисы Гарик Харламов, которого также атаковали комментаторы в соцсетях. "Гарик, вы видели сцену секса? Как вы позволили жене снятся в подобном? Вашу жену ... на всю страну, а вы спокойны? Это наиболее ласковые вопросы, - рассказал шоумен. - Есть и пожестче, конечно". Всем болезненно отреагировавшим на откровенную сцену с его супругой Харламов отметил, что Асмус - актриса. "Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что? Это кино! В фильме "Текст" нет моей жены, там история совсем о других людях. Что я думаю о моей жене? Я ей горжусь! Это очень крутая и сложная актерская задача и она была исполнена блистательно!", - заявил он.