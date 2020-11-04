— В нашем доме вопрос суррогатного материнства поднимался многократно, но я была против. Моя мама не умеет быть настоящей матерью, поэтому мне бы не хотелось, чтобы Лиза и Гарри испытали нехватку ее любви и внимания, как когда-то я, — высказалась певица в интервью телеканалу «ТВ Центр».

Из-за насыщенного концертного графика матери раннее детство Кристины прошло в окружении бабушки и дедушки. Когда ей было всего два года, родители развелись. Девочка осталась жить не с отцом, литовским цирковым артистом Миколасом Орбакасом, а с матерью. Но фактически воспитанием малышки Алла Борисовна не занималась.

— Они очень любили друг друга. Но оба — люди сложные. Маме надо было делать свою карьеру. В общем, так получилось, — рассказывала она в одном из своих интервью.

Орбакайте говорила, что создала собственный жизненный план, согласно которому переезжать к маме она собиралась как раз по окончании школы. В старших классах Кристина отправлялась к маме только на выходные и на каникулы.

Сама Алла Борисовна признавалась, что жалеет об ошибках прошлого. Не может себе простить, что дочь выросла одна и она уделяла ей так мало времени. Возможно, именно поэтому с младшими детьми Пугачева так близка.

Максим и Алла души в них не чают: они часто делятся в соцсетях роликами с участием Лизы и Гарри, проводят с ними все свободное время, каждый день вместе провожают в школу и занимаются их образованием.

У Кристины трое детей: 29-летний Никита Пресняков, 22-летний Дени Байсаров и восьмилетняя Клавдия Земцова. Уже два года Орбакайте вместе с мужем и дочкой живет в США. Михаил Земцов большую часть жизни прожил в Америке, поэтому семья решила обосноваться там.