Кристина Орбакайте сломала ногу на репетиции концерта

Кристина разместила на своей странице в Instagram фотографию, на которой сидит на диване, а на левой ноге у нее надет специальный медицинский сапожок. "Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы. Перелом лодыжки", - объяснила певица.
По словам Орбакайте теперь ей нельзя наступать на ногу минимум 6 недель и поэтому ее февральские концерты и спектакли первый раз за всю карьеру ей пришлось перенести.
"Даты обязательно сообщу!! Надеюсь на понимание и поддержку", - написала Орбакайте своим читателям.
Читатели блога Орбакайте немедленно отреагировали. "Ужас((((скорейшего выздоровления,Кристюш", - написал российский фэшн-дизайнер Игорь Гуляев. "Дорогая! Держись! Всё будет хорошо! Поправляйся скорее!", - отметилась следом Анита Цой.
"Кристина, пусть это будет самым большим огорчением и больше не будет никаких других", - пожелала подруге Екатерина Стриженова.
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