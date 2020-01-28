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48-летняя советская и российская певица и актриса, заслуженная артистка РФ Кристина Орбакайте получила серьезную травму во время подготовки к февральским концертам. Теперь выступления пришлось отменить. Поклонники очень расстроились, узнав такие новости и пожелали любимой певице скорейшего выздоровления.
Кристина Орбакайте сломала ногу на репетиции концерта
© Sputnik / Scanpix

Кристина разместила на своей странице в Instagram фотографию, на которой сидит на диване, а на левой ноге у нее надет специальный медицинский сапожок. "Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы. Перелом лодыжки", - объяснила певица.

По словам Орбакайте теперь ей нельзя наступать на ногу минимум 6 недель и поэтому ее февральские концерты и спектакли первый раз за всю карьеру ей пришлось перенести.

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"Даты обязательно сообщу!! Надеюсь на понимание и поддержку", - написала Орбакайте своим читателям.

Читатели блога Орбакайте немедленно отреагировали. "Ужас((((скорейшего выздоровления,Кристюш", - написал российский фэшн-дизайнер Игорь Гуляев. "Дорогая! Держись! Всё будет хорошо! Поправляйся скорее!", - отметилась следом Анита Цой.

"Кристина, пусть это будет самым большим огорчением и больше не будет никаких других", - пожелала подруге Екатерина Стриженова.

MK.ru

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