Желтая пресса не перестает удивлять певицу.
Ala Pugačiova, Kristina Orbakaitė
© Instagram

Певица Кристина Орбакайте насмешливо отреагировала на слухи о конфликте с Аллой Пугачевой. На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото ярких заголовков информагенств, где собраны самые безумные сплетни об отношениях в звездной семье.


"Решила посмотреть новости. Да уж, теперь точно понятно, наша жёлтая "пресса" превосходит себя. Всем хорошего вечера", — заключила Орбакайте.

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