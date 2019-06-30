Певица Кристина Орбакайте насмешливо отреагировала на слухи о конфликте с Аллой Пугачевой. На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото ярких заголовков информагенств, где собраны самые безумные сплетни об отношениях в звездной семье.



"Решила посмотреть новости. Да уж, теперь точно понятно, наша жёлтая "пресса" превосходит себя. Всем хорошего вечера", — заключила Орбакайте.

