Кристина Асмус в купальнике и шляпке раззадорила Сети

Сегодня Асмус поместила фотографию, на которой предстала в сплошном купальнике с симпатичным бантом на груди, в белой шляпке с большими полями и с распущенными волосами.

"Не знаю, может это попсово и пошло, но я очень люблю Мальдивы", - написала Кристина.

Она отметила, что ей нравится, то что здесь лето круглый год, мало людей и невероятно красиво.

"Когда в Москве ежедневно как белка в колесе, Мальдивы - то, что надо!!", - призналась актриса, добавив, что всегда тщательно подходит к выбору отеля.

"Красотка", "Какой купальник!", - тут же отреагировали пользователи.

"Любуюсь вами!", - написала еще одна читательница.