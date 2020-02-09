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31-летняя российская актриса Кристина Асмус, звезда "Интернов" и супруга юмориста Гарика Харламова отдыхала в пятизвездочном отеле на Мальдивах. И порадовала подписчиков своего блога в соцсети Instagram пляжными фотографиями. Море, красивые виды и отличная фигура самой актрисы не оставили пользователей равнодушными.
Кристина Асмус в купальнике и шляпке раззадорила Сети
© Itar-Tass / Scanpix

Сегодня Асмус поместила фотографию, на которой предстала в сплошном купальнике с симпатичным бантом на груди, в белой шляпке с большими полями и с распущенными волосами.

"Не знаю, может это попсово и пошло, но я очень люблю Мальдивы", - написала Кристина.

Она отметила, что ей нравится, то что здесь лето круглый год, мало людей и невероятно красиво.

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"Когда в Москве ежедневно как белка в колесе, Мальдивы - то, что надо!!", - призналась актриса, добавив, что всегда тщательно подходит к выбору отеля.

"Красотка", "Какой купальник!", - тут же отреагировали пользователи.

"Любуюсь вами!", - написала еще одна читательница.

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Не знаю, может это попсово и пошло, но я очень люблю Мальдивы ☀️🌴💦 Это абсолютно моё место. И лето круглый год, и людей мало, и красиво невероятно и это прям моооой ритм!! Когда в Москве ежедневно как белка в колесе, Мальдивы - то, что надо!! 💖 Я всегда тщательно подхожу к выбору отеля. Могу вплоть до поездки их смотреть 🤦🏼‍♀️ Но тут все совпало сразу. @luxnorthmale увидела одним из первых и поняла - беру 🤪 Отелю всего год, но зато какой!!!! )))) Про их спа и кухню уже легенды ходят))) 🤤 @luxnorthmale, спасибо за наш невероятнейший отпуск!!! 🥑🍹🧊 Один минус - бессовестно мало у меня было днеееееей 🙈 ))))) . . . шляпа @terekhovofficial 👒

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 8 Фев 2020 в 3:11 PST

MK.ru
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