Кристина Асмус сфотографировалась без бюстгалтера и прослыла "демонессой"

Пользователи сети отметили, что цифра 2020 – это из фильмов про фантастическое будущее. Артистка согласилась с ними. Некоторые обсудили стиль Асмус, сочетающий в себе простоту и элегантность. «Пример женственности и утонченности» - отметили они. Стоит подчеркнуть, что у платья широкий разрез около подмышек, из-за чего видно, что на актрисе нет бюстгалтера.
Многие охарактеризовали внешний облик Асмус как «огонь». Артистка и впрямь выглядит на 24 года, больше ей не дашь, согласились россияне. «Демонесса» - не выдержал эмоций один из подписчиков.
Впрочем, нападки на Асмус из-за недавно вышедшего фильма, где она приняла участие в откровенной сцене, продолжаются. Некоторые увидели в фото признаки обработки. «Лучше меньше фотошопить, левый глаз ниже съехал», «Вы на этом фото на себя но похожи» - утверждают «злые языки».
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