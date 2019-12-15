Кристина Асмус сфотографировалась без бюстгалтера и прослыла "демонессой"

Российская актриса Кристина Асмус выложила в Instagram фото, на котором она предстала в белом платье с высоким воротником. Девушка обута в черные сапоги. «Вы серьёзно?! Новый год уже через 2,5 недели? Как?! Как так быстро летит время??? По моим ощущениям сейчас максимум октябрь. И мне 24, а не 31» - такую подпись к фото оставила Асмус.
© RIA/Scanpix

Пользователи сети отметили, что цифра 2020 – это из фильмов про фантастическое будущее. Артистка согласилась с ними. Некоторые обсудили стиль Асмус, сочетающий в себе простоту и элегантность. «Пример женственности и утонченности» - отметили они. Стоит подчеркнуть, что у платья широкий разрез около подмышек, из-за чего видно, что на актрисе нет бюстгалтера.

Многие охарактеризовали внешний облик Асмус как «огонь». Артистка и впрямь выглядит на 24 года, больше ей не дашь, согласились россияне. «Демонесса» - не выдержал эмоций один из подписчиков.

Впрочем, нападки на Асмус из-за недавно вышедшего фильма, где она приняла участие в откровенной сцене, продолжаются. Некоторые увидели в фото признаки обработки. «Лучше меньше фотошопить, левый глаз ниже съехал», «Вы на этом фото на себя но похожи» - утверждают «злые языки».

MK.ru

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