Кристина Асмус рассказала, что фильм "Текст" воплотился в ее жизни

В своем Instagram Асмус поделилась с поклонниками грустным открытием: ее личная помощница Елена, проработавшая у актрисы несколько лет, оказалась мошенницей. Девушка была администратором на телефоне, занимаясь организаторскими делами Асмус. Причем отношения между ними сложились довольно близкие и доверительные. Они много времени проводили вместе на различных мероприятиях, интервью, кинофестивалях и премьерах. По словам актрисы, помощница была вхожа в ее семью.

Однако несколько месяцев назад Асмус прекратила работать с помощницей. Более того, они даже перестали общаться. По словам актрисы, перед уходом она так и не получила «все дела, контакты и даже пароли», которыми занималась помощница. Однако, как оказалось, это не самое страшное. На днях актриса случайно узнала, что помощница в тайне от нее продолжала вести вопросы по рекламе и пиару от ее же имени. Вскрылось это, когда Асмус начали «предъявлять», что она «динамит» организаторов кинопремии «Золотой Орел» и три недели не может ответить, сможет ли вручать награду на «русском «Оскаре» и вообще присутствовать на церемонии.

«Некоторым людям неделями говорила, что это я такая ужасно занятая и ужасно творческая никак не дам ответ», - пожаловалась Асмус (орфография и пунктуация автора сохранены).

Помощница налево-направо раздавала обещания рекламодателям, организаторам и многим другим заинтересованным в сотрудничестве лицам от имени Асмус, хотя актриса вообще была не в курсе.

Когда все вскрылось, у актрисы, по ее словам, «челюсть отпала и не возвращается обратно». Артистке стало неудобно перед организаторами и заказчиками, которые на нее рассчитывали и, которых водили за нос долгое время. Она выразила надежду, что помощница не успела взять никакие предоплаты на ее имя.

«В общем, фильм «Текст» воплотился в моей жизни», - констатировала актриса, выругавшись в конце поста матом.

«Текст» - криминально-психологический драматический триллер, который повествует о молодом человеке, который завладевает мобильным телефоном своего обидчике и благодаря этому начинает жить его жизнью.