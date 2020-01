Кристина Асмус рассказала, что фильм "Текст" воплотился в ее жизни

View this post on Instagram

Пздц!! Просто пздц!! Других слов нет, простите 😠 На протяжении нескольких лет я работала с девочкой. Она была моей помощницей. В основном на телефоне ☎️, но при этом мы много времени провели вместе - мероприятия, интервью, реклама, кинофестивали, премьеры, спектакли, близко общались, она была вхожа в семью. Но несколько месяцев назад мы перестали работать. И вообще не общались с тех пор 🙅🏼‍♀️ Не буду о грязи как мне не передались все дела, контакты и даже пароли. Но самое жуткое я узнала вчера. Причём случайно. Когда мне «предъявили», что я якобы динамлю организаторов кинопремии «Золотой орёл» 😳 Три недели «не могу» ответить смогу ли вручать награду на «русском «Оскаре», да и вообще подтвердить своё присутствие 🤷🏼‍♀️ Оказалось, что все эти месяцы девочка Лена продолжала общаться и вести рекламные и пиар дела от моего имени🤬 Продолжала быть моим администратором в глазах людей (с которыми раньше вела диалог) и почти ежедневно плела байки, что на это мероприятия я не могу пойти, потому что дата уже занята 📆, здесь я связана каким-то контрактом, тут простыла, репетиция или я неожиданно улетела. Некоторым людям неделями говорила, что это я такая ужасно занятая и ужасно творческая никак не дам ответ 🤯 Записывала людям голосовые, что мы с ней сейчас на съемках или только что разговаривали и я сожалею, что приходится от чего-то отказываться. Держала людей до последнего, обещала мои появления, посты и т.д. А я вообще была не в курсе🤷🏼‍♀️ Даже сотен запросов по рекламе, которые приходили на меня. Мне когда эти скриншоты и голосовые прислали, у меня челюсть отпала и не возвращается обратно. Как так-то?! Но я то ладно, неприятно конечно и непонятно зачем это всё ❓ Но перед организаторами и заказчиками, которые на меня рассчитывали и, которых водили за нос долгое время неудобно. И я очень надеюсь, что не были взяты никакие предоплаты на моё имя😱 Дорогие коллеги, хочу вас проинформировать, что я не работаю ни с какой Еленой☝🏻 Все контакты моих представителей в шапке профиля instg 📲 Если вдруг появятся изменения, я их немедленно обновлю. И простите за игнор и кидалово со стороны моего бывшего представителя. В общем, фильм «Текст» воплотился в моей жизни 🤦🏼‍♀️ Такая вот hyinya

