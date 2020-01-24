Кристина Асмус рассказала, что фильм "Текст" воплотился в ее жизни

В своем Instagram Асмус поделилась с поклонниками грустным открытием: ее личная помощница Елена, проработавшая у актрисы несколько лет, оказалась мошенницей. Девушка была администратором на телефоне, занимаясь организаторскими делами Асмус. Причем отношения между ними сложились довольно близкие и доверительные. Они много времени проводили вместе на различных мероприятиях, интервью, кинофестивалях и премьерах. По словам актрисы, помощница была вхожа в ее семью.
Однако несколько месяцев назад Асмус прекратила работать с помощницей. Более того, они даже перестали общаться. По словам актрисы, перед уходом она так и не получила «все дела, контакты и даже пароли», которыми занималась помощница. Однако, как оказалось, это не самое страшное. На днях актриса случайно узнала, что помощница в тайне от нее продолжала вести вопросы по рекламе и пиару от ее же имени. Вскрылось это, когда Асмус начали «предъявлять», что она «динамит» организаторов кинопремии «Золотой Орел» и три недели не может ответить, сможет ли вручать награду на «русском «Оскаре» и вообще присутствовать на церемонии.
«Некоторым людям неделями говорила, что это я такая ужасно занятая и ужасно творческая никак не дам ответ», - пожаловалась Асмус (орфография и пунктуация автора сохранены).
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Пздц!! Просто пздц!! Других слов нет, простите 😠 На протяжении нескольких лет я работала с девочкой. Она была моей помощницей. В основном на телефоне ☎️, но при этом мы много времени провели вместе - мероприятия, интервью, реклама, кинофестивали, премьеры, спектакли, близко общались, она была вхожа в семью. Но несколько месяцев назад мы перестали работать. И вообще не общались с тех пор 🙅🏼♀️ Не буду о грязи как мне не передались все дела, контакты и даже пароли. Но самое жуткое я узнала вчера. Причём случайно. Когда мне «предъявили», что я якобы динамлю организаторов кинопремии «Золотой орёл» 😳 Три недели «не могу» ответить смогу ли вручать награду на «русском «Оскаре», да и вообще подтвердить своё присутствие 🤷🏼♀️ Оказалось, что все эти месяцы девочка Лена продолжала общаться и вести рекламные и пиар дела от моего имени🤬 Продолжала быть моим администратором в глазах людей (с которыми раньше вела диалог) и почти ежедневно плела байки, что на это мероприятия я не могу пойти, потому что дата уже занята 📆, здесь я связана каким-то контрактом, тут простыла, репетиция или я неожиданно улетела. Некоторым людям неделями говорила, что это я такая ужасно занятая и ужасно творческая никак не дам ответ 🤯 Записывала людям голосовые, что мы с ней сейчас на съемках или только что разговаривали и я сожалею, что приходится от чего-то отказываться. Держала людей до последнего, обещала мои появления, посты и т.д. А я вообще была не в курсе🤷🏼♀️ Даже сотен запросов по рекламе, которые приходили на меня. Мне когда эти скриншоты и голосовые прислали, у меня челюсть отпала и не возвращается обратно. Как так-то?! Но я то ладно, неприятно конечно и непонятно зачем это всё ❓ Но перед организаторами и заказчиками, которые на меня рассчитывали и, которых водили за нос долгое время неудобно. И я очень надеюсь, что не были взяты никакие предоплаты на моё имя😱 Дорогие коллеги, хочу вас проинформировать, что я не работаю ни с какой Еленой☝🏻 Все контакты моих представителей в шапке профиля instg 📲 Если вдруг появятся изменения, я их немедленно обновлю. И простите за игнор и кидалово со стороны моего бывшего представителя. В общем, фильм «Текст» воплотился в моей жизни 🤦🏼♀️ Такая вот hyinya
Помощница налево-направо раздавала обещания рекламодателям, организаторам и многим другим заинтересованным в сотрудничестве лицам от имени Асмус, хотя актриса вообще была не в курсе.
Когда все вскрылось, у актрисы, по ее словам, «челюсть отпала и не возвращается обратно». Артистке стало неудобно перед организаторами и заказчиками, которые на нее рассчитывали и, которых водили за нос долгое время. Она выразила надежду, что помощница не успела взять никакие предоплаты на ее имя.
«В общем, фильм «Текст» воплотился в моей жизни», - констатировала актриса, выругавшись в конце поста матом.
«Текст» - криминально-психологический драматический триллер, который повествует о молодом человеке, который завладевает мобильным телефоном своего обидчике и благодаря этому начинает жить его жизнью.
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