Актриса Кристина Асмус призналась, что любит есть по ночам. Об этом она написала в посте на своей странице в Instagram. Из-за зверского аппетита Асмус может буквально опустошать холодильник. И если утром как-то удается себя сдерживать, то вечером уже не получается.
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Мне всегда хочется есть именно по ночам 🤦🏼♀️ Утром с кофейком слегка заморить червячка - святое дело. В течение дня не особо 🍽 Но вот вечером/ночью, когда прихожу откуда-нибудь домой - ящик Пандоры открывается и я ем и плачу, ем и плачу 🤪😭 У вас также? Тоже ненавидите себя? Как связать себе руки??? @garikkharlamov, ты можешь не отвечать )))))
При этом актриса все равно обладает стройной фигурой.
Кристина Асмус призналась, что любит есть по ночам (1)
Об этом актриса рассказала в своем микроблоге.
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