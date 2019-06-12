Об этом актриса рассказала в своем микроблоге.
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Актриса Кристина Асмус призналась, что любит есть по ночам. Об этом она написала в посте на своей странице в Instagram. Из-за зверского аппетита Асмус может буквально опустошать холодильник. И если утром как-то удается себя сдерживать, то вечером уже не получается.

При этом актриса все равно обладает стройной фигурой.

SHOWTIME!
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