По словам адвоката, сейчас все лица, причастные к этому инциденту установлены, и Асмус надеется решить конфликтную ситуацию в досудебном порядке.

"Если мирным путем решить ее не удастся, то будем подавать соответствующий иск в суд", - добавил Кучерена.

Ранее сообщалось, что одна из компаний на выставке похоронных услуг на ВДНХ выставила надгробную плиту, на которую нанесла портрет актрисы в качестве демонстрации современных технических возможностей.

Кучерена назвал это "грубейшим нарушением закона", поскольку Гражданский кодекс РФ запрещает использование фото россиян в подобных целях без их согласия. Он также отметил, что эта история стала потрясением не только для Кристины, но и для ее близких.

При этом адвокат подчеркнул, что деньги, в случае их выплаты фирмой, буду направлены в один из детских домов, либо в помощь больным детям.

Интересна глубина дна, которое продолжает пробиваться шутками про куколда-Харламова и его несчастную Асмус. pic.twitter.com/5XzKtM8h4b — nikki (@iamabatwoman) 1 ноября 2019 г.



