Криштиану Роналду пропал с обложки FIFA 19 после обвинений в изнасиловании

Звездный игрок "Ювентуса" и сборной Португалии также исчез с загрузочного экрана симулятора, а в главном меню Криштиану заменила игрок женской сборной США Алекс Морган.

EA Sports официально никак не объяснила данный ребрендинг. Предполагается, что он может быть связан с обвинениями в изнасиловании, выдвинутыми против Роналду американской моделью Кэтрин Майоргой.

