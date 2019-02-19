Криштиану Роналду пропал с обложки FIFA 19 после обвинений в изнасиловании

Звездный игрок "Ювентуса" и сборной Португалии также исчез с загрузочного экрана симулятора, а в главном меню Криштиану заменила игрок женской сборной США Алекс Морган.
EA Sports официально никак не объяснила данный ребрендинг. Предполагается, что он может быть связан с обвинениями в изнасиловании, выдвинутыми против Роналду американской моделью Кэтрин Майоргой.
Why EA Sports axed Cristiano Ronaldo from their FIFA 19 cover 🎮⚽️✖️ https://t.co/ohiouxwT8i— 101 Great Goals (@101greatgoals) 19 февраля 2019 г.
В октябре прошлого года компания уже убирала изображения с Криштиану из социальных сетей в связи с этими обвинениями, пообещав пристально следить за развитием событий.
Таким образом, Роналду пробыл главным лицом серии FIFA менее двух лет.
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