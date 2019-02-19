Криштиану Роналду пропал с обложки FIFA 19 после обвинений в изнасиловании

Компания EA Sports сменила обложку популярного футбольного симулятора FIFA 19 спустя пять месяцев после выхода игры. Место Криштиану Роналду на ней заняли Неймар, Кевин де Брюйне и Пауло Дибала, сообщает портал 101greatgoals.com.
© AFP / Scanpix

Звездный игрок "Ювентуса" и сборной Португалии также исчез с загрузочного экрана симулятора, а в главном меню Криштиану заменила игрок женской сборной США Алекс Морган.

EA Sports официально никак не объяснила данный ребрендинг. Предполагается, что он может быть связан с обвинениями в изнасиловании, выдвинутыми против Роналду американской моделью Кэтрин Майоргой.


В октябре прошлого года компания уже убирала изображения с Криштиану из социальных сетей в связи с этими обвинениями, пообещав пристально следить за развитием событий.

Таким образом, Роналду пробыл главным лицом серии FIFA менее двух лет.

NEWSru.com
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