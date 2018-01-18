"Моя палата находилась на первом этаже. Я пошел плавать в бассейне, а когда выходил из воды, они меня взяли за руки, положили на асфальт и начали избивать. Потом вообще наручниками приковали к кровати. А все произошло потому, что они поняли, что я православный. Левый наручник я сломал, а правый не смог", — поведал музыкант.
Кельми добавил, что после инцидента с буддистами его перевели в отдельную палату на второй этаж. По словам исполнителя, он собирается вернуться в Таиланд, но сперва планирует рассказать на передаче Андрея Малахова "Прямой эфир" о том, как излечился от алкоголизма.
62-летний Крис Кельми участвовал в коллективах "Високосное лето", "Автограф", "Рок-Ателье" и "Садко". Он написал такие хиты, как "Ночное рандеву", "Усталое такси", "Замыкая круг", "Слушай ночь" и "Леди блюз".
ФОТО: Памела Андерсон показала, что и в 50 она "горячая штучка"
Модель и актриса Памела Андерсон , которая в прошлом...
Крис Кельми рассказал об избиении буддистами из-за православия
Российского певца Криса Кельми избили "буддистские...
Звезды российского шоу-бизнеса, которые всех бесят
Если человек очень популярен, то это вовсе не значит,...
TOP новостей
Чеченцы внесли Литву в свой список неблагожелательных стран (58)
Чечня внесла Литву в свой список неблагожелательных...
История жизни - иллюстрация двадцатого века: литовский онколог Борис Лухтан (7)
Представители "истории повседневности" (Alltagsgeschichte —...
Фейк о мнимых санкциях Литвы в отношении Монголии: мишенью троллей стали президент и премьер (86)
На зарубежных сайтах появилась фейковая новость о том,...
В Казахстане в автобусе заживо сгорели 52 человека (6)
В Актюбинской области Казахстана во время движения...
Литовская виза для стартапов: создано всего 6 предприятий
Литовская программа привлечения талантов из стран, не...