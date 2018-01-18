Крис Кельми рассказал об избиении буддистами из-за православия

"Моя палата находилась на первом этаже. Я пошел плавать в бассейне, а когда выходил из воды, они меня взяли за руки, положили на асфальт и начали избивать. Потом вообще наручниками приковали к кровати. А все произошло потому, что они поняли, что я православный. Левый наручник я сломал, а правый не смог", — поведал музыкант.

Кельми добавил, что после инцидента с буддистами его перевели в отдельную палату на второй этаж. По словам исполнителя, он собирается вернуться в Таиланд, но сперва планирует рассказать на передаче Андрея Малахова "Прямой эфир" о том, как излечился от алкоголизма.

62-летний Крис Кельми участвовал в коллективах "Високосное лето", "Автограф", "Рок-Ателье" и "Садко". Он написал такие хиты, как "Ночное рандеву", "Усталое такси", "Замыкая круг", "Слушай ночь" и "Леди блюз".