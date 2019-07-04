Косметолог раскрыла тайны внешности Аллы Пугачевой

По мнению специалиста, очевидно, что в прошлом у звезды эстрады были хирургические манипуляции с внешностью. Но сегодня, как Орлова рассказала "Комсомольской правде", она использует лишь хороший макияж и достижения косметологии. Немалую роль играют также правильное питание, занятия спортом и природная харизма Пугачевой.
"Алла Борисовна, скорее всего, применяет химические пилинги, которые способствуют отшелушиванию ороговевших участков кожи и ее выравниванию. Уколы гиалуроновой кислоты и пептидов помогают заполнению морщинок, увлажнению, улучшению тонуса, текстуры и эластичности кожи. Также я вижу применение микротоков. Воздействие непрерывным током низкой частоты выравнивает кожу и снимает отечность", — цитирует специалиста издание.
Ранее певица в интервью признала, в 90-е хотела выглядеть неотразимо, поэтому обращалась к пластическим хирургов. Но после того, как одна из операций прошла неудачно, вызвав заражение крови, Пугачева стала опасаться подобных манипуляций.
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