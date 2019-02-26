Несколько часов назад звезда опубликовала гневный пост в Instagram, в котором осудила деятельность украинских властей. Наташа Королева считает, что люди искусства не должны зависеть от политической цензуры. "Когда уже Украина прозреет и воскреснет? Почему творческие люди должны страдать из-за притворщиков, врунов, воров и обманщиков?", – написала возмущенная исполнительница.

Певица также привела сам пост, в котором Maruv объявила, что не сможет выступить на международном песенном конкурсе. Победительница национального отбора отказалась принять "кабальные" условия договора с телекомпанией. "Я – гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я – музыкант, а не бита на политической арене", – рассказала Анна Корсун.

Кроме Наташи Королевой, новость о скандале на "Евровидении" прокомментировали и другие российские знаменитости. Так, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отметил, что Maruv обладает "сумасшедшим потенциалом", но украинцы не умеют "гордиться своими героями". Муж певицы Валерии добавил, что исполнительница могла бы представить Россию на "Евровидении" в 2020 году.