Несколько часов назад звезда опубликовала гневный пост в Instagram, в котором осудила деятельность украинских властей. Наташа Королева считает, что люди искусства не должны зависеть от политической цензуры. "Когда уже Украина прозреет и воскреснет? Почему творческие люди должны страдать из-за притворщиков, врунов, воров и обманщиков?", – написала возмущенная исполнительница.
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Что ж за пиз...!!!!! Ну когда уже Украина прозреет и воскреснет, почему творческие люди должны страдать из за притворщиков , врунов , воров и обманщиков !!! Repost @maruvofficial location: Kyiv, Ukraine ・・・ Сегодня наша встреча с НТКУ длилась около семи часов, в результате которой, мы так и не пришли к соглашению двух сторон. За несколько часов до жеребьевки меня попросили участвовать в Национальном отборе на «Евровидение – 2019». Я согласилась и выиграла, и с большой гордостью готова была представлять свою родную страну - Украину на международной песенной арене. Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене. Я искренне благодарю и ценю каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры. Завтра я проснусь с новыми силами - побеждать и популяризировать свою музыку в мире.#евровидение #украина
Певица также привела сам пост, в котором Maruv объявила, что не сможет выступить на международном песенном конкурсе. Победительница национального отбора отказалась принять "кабальные" условия договора с телекомпанией. "Я – гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я – музыкант, а не бита на политической арене", – рассказала Анна Корсун.
Кроме Наташи Королевой, новость о скандале на "Евровидении" прокомментировали и другие российские знаменитости. Так, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отметил, что Maruv обладает "сумасшедшим потенциалом", но украинцы не умеют "гордиться своими героями". Муж певицы Валерии добавил, что исполнительница могла бы представить Россию на "Евровидении" в 2020 году.
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