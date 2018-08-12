Королева объявила о воссоединении Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

Наташа Королева высказала свое оригинальное мнение относительно громкого и скандального расставания между Арменом Джигарханяном и Виталиной Цымбалюк-Романовской. Певица считает, что если пару оставить в покое, то они смогут сами решить свои проблемы и наконец воссоединиться.
© Instagram

Наташа Королева призналась, что не смотрела "сериал", который телевизионщики устроили из развода Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, хотя и знает, что в этом процессе на экраны было вылито много грязи. Она считает, что ушлым журналистам не следовало так глубоко влезать в чужую личную жизнь. "Они бы и сами разобрались между собой, без общественности", – цитирует "Собеседник" певицу.

Саму проблему, уверена она, осветить было необходимо, тем более что и актер. и его молодая супруга сами рассказали о происходящим между ними. Однако они, предположила певица, не ожидали, в какую эпопею все превратится. "Изначально у них была проблема, которую они хотели вынести на общественное обсуждение. Но ее настолько сильно раскрутили, что получился настоящий сериал. Может быть, они бы и помирились, если бы не все так громко освещалось", – заметила Наташа Королева.

Со свойственным ей оптимизмом певица предположила, что на семье Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской пока рано ставить крест. "Жизнь – такая штука, что загадывать ничего нельзя. Виталина и Армен Борисович могут помириться", – уверена Наташа Королева. "Чужая жизнь – потемки. Я их не знаю близко, но не исключаю, что они еще помирятся", – философски заметила она.

Напомним, бракоразводный процесс между Арменом Джигарханяном и Виталиной Цымбалюк-Романовской продолжается до сих пор. Одновременно с этим всплывают все новые подробности о происходящем вокруг артиста и его театра. Причем с каждым новым поворотом дело становится только запутаннее.

Dni.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

После слов о Крыме Вайкуле посоветовали не приезжать в Россию (26)

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление...

Королева объявила о воссоединении Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

Наташа Королева высказала свое оригинальное мнение...

У принцессы Шарлотты появился двойник

Трехлетняя британка Скарлетт Эверед прославилась как...

Появились подробности родов Леры Кудрявцевой (7)

Лера Кудрявцев станет во второй раз мамой со дня на...

"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова (14)

Это сегодня Филипп Киркоров – хедлайнер музыкального...

TOP новостей

Жительница ночлежного дома: прямо скажу – живи и радуйся (11)

"За ночлег я плачу 24 евро с чем-то в месяц. За свет и воду...

1 сентября в Литве будет ограничена продажа алкоголя (47)

В этом году учебный год в Литве начнется не 1, а 3...

Энтузиасты хотят поднять литовский флаг в космос (63)

Несколько энтузиастов, работающих в сфере технологий,...

Džinsų butikas Palangoje Džinsų butikas Palangoje Džinsų butikas Palangoje Džinsų butikas Palangoje

Клиенты атакуют магазин джинсов в Паланге (26)

В самом центре литовского курорта Паланга , рядом с...

Вильнюсская мэрия: стоимость дворца профсоюзов установит суд (7)

После того как кредиторы компании VIPC Vilnius , которая...