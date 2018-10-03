В 1986 году Джордана дебютировала на фестивале Lituanikа в составе группы Impulsas. В 1987 г. Станисловас Чапас пригласил ее в вокально-инструментальный ансамбль Nerija. В том же году на фестивале Baltijos jaunystė-87 она завоевала приз зрительских симпатий и титул самой привлекательной исполнительницы. В 1988 г. стала мисс фестиваля Baltijos jaunystė-88. В 1990 г. представляла Литву на международном фестивале в Юрмале - "Юрмала-90". В том же году в конкурсе "Молодежная эстрада-90" Джордана заняла два первых места с песнями: "Я не любила тебя" и "День рождения". В 1991 г. представляла Литву на фестивале Liepajas Dzintars, гастролировала с Иво Фоминсом и группой Mistika в Литве, Латвии, Австрии и Дании. В 1991 г. ее ждал концертный тур по Польше, Чехословакии и Германии.

24 мая 1991 г. с группой Alibi на фестивале Pop Art она выиграла Grand prix. Позже выступала в Дании, США, Лондоне. В 2003 г. стала победительницей реалити-шоу "Аквариум-2" на TV3. 12 декабря 2012 г. вышла замуж за Элегиюса Страсявичюса.

В 2014 г. организовала концертный тур "Несожженная на костре" по Литве. В 2014 г. получила награду Музыкальной ассоциации M.A.M.A. за заслуги перед литовской музыкой, получила титул исполнительницы года.

В 2015 г. прошел концертный тур "Я - Королева!" Она сменила свой имидж, стала блондинкой. Концертный тур "Я - Королева!" стал одним из самых дорогих в истории литовских исполнителей.

В январе 2016 г. скоропостижно скончалась мать исполнительницы, но она не отозвала запланированные концерты. В мае 2016 г. Буткуте похоронила отца.

В 2016 г. на M.A.M.A. она снова получила титул исполнительницы года. Летом 2016 г. состоялся концерт на взморье "Неоновые мышиные хвосты".

В 2016 г. начались проблемы и со здоровьем у супруга - случился второй микроинсульт. Буткуте ненадолго приостановила карьеру.

2017 г. для Буткуте - юбилейный, она отметила 30 лет сценической деятельности. Отмечая эту дату, Буткуте организовала юбилейный тур на 4 аренах Литвы. В 2017 г. она начала работать на телевидении в проекте "Голос Литвы", но проработал там один сезон.