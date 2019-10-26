Королева избавилась от фото принца Гарри и его супруги Меган

Изображение герцога и герцогини Сассекских в последний раз видели в июле на столе королевы Елизаветы II в комнате для аудиенций. Отсутствие фото было обнаружено на снимке, сделанном во время личной встречи королевы и Верховным комиссаром по Гренаде Кишей Александер-Грант.
Исчезновение фотографии связывают с документальным фильмом ITV, в котором супружеская пара рассказала о трудностях жизни под пристальным вниманием общественности. Представители королевской семьи выразили свое недовольство поведением Гарри и Меган Маркл.
Представитель Букингемского дворца отказался комментировать ситуацию.
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