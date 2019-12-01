Новый образ российской балерины и танцовщицы Анастасии Волочковой вызвал неодобрение некоторых ее фанатов. Серия снимков, вызвававших волну критики, была опубликована на странице звезды в Instagram.
© Instagram

Известная своей страстью к эпатажным нарядам Волочкова позирует в закрытом черном платье в пол и туфлях на высоком каблуке, а прическа украшена длинным накладным шиньоном. В комментарии к публикации фолловеры обратили внимание, что имидж не идет Анастасии - искусственные пряди волос "не добавляют красоты" и похожи на "хвост", обтягивающая одежда подчеркивает изъяны фигуры, а обувь напоминает "копыта".

Статьи по теме:
Волочкова оправдалась за связи с женатыми мужчинами
"Ни волос ни ногтей". Анастасии Волочковой предрекают страшную участь

Кроме того, по мнению интернет-пользователей, на фотографии ноги бывшей примы Большого театра кажутся слишком длинными. Мнения подписчиков по этому вопросу разделились: одни сочли, что светская львица чересчур увлеклась фотошопом, другие - что она встала на табуретку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я очень люблю цветы!🙏🌺 И сегодня с радостью провела фотосессию для компании @des__fleur с которой мы подружились после моей премьеры.😊 Интерьеры нашего любимого @novahoff.hotel очень подошли.😊 На ваш взгляд мне какие цветы идут больше? Белые или розовые?🐣 Фотограф @sveta_kadr Стилист Юля и хозяйка бизнеса Ольга @ms.olgabelova69 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #фотосессия

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 27 Ноя 2019 в 8:35 PST

Ранее Волочкова поделилась с поклонниками фотографией порезанного бока. 43-летняя знаменитость травмировалась во время очередного купания в ледяной купели.

MK.ru

Знаменитости

"Копыта" и "хвост" Волочковой разгневали фанатов

Новый образ российской балерины и танцовщицы Анастасии...

Семенович призналась, что делала операцию на груди

Бывшая участница группы "Блестящие" Анна Семенович...

Валерия объяснила отказ делать ЭКО от Пригожина (3)

Российская эстрадная певица Валерия (настоящее имя -...

"Боль, что я испытываю, невыносима". Мадонна отменила свои концерты

Американская поп-звезда Мадонна отказалась от трех...

После отмены трех концертов Ирина Аллегрова подверглась жесткой критике от поклонников (1)

Ирина Аллегрова долго и успешно уходит со сцены....

TOP новостей

Почему армия "не отпускает", и что Иван думает о войне? (126)

"К войне я отношусь негативно. Это страшно. (...) Сейчас...

Электронная виза в Санкт-Петербург: следует обратить внимание на некоторые нюансы (52)

Как мы уже не раз сообщали, с 1 октября граждане почти...

KGB archives KGB

Кандидаты на выборах не смогут спрятать старые скелеты в шкафу: готовят поправку

Комитет Сейма Литвы по национальной безопасности и...

Начинается Адвент: время подготовки к Рождеству

В воскресенье начинается период ожидания наступления...

Kaledų eglės įžiebimas Vilniaus Katedroje

В Вильнюсе зажгли огни на главной елке: о ней будет говорить вся Европа (144)

30 ноября, в 19 ч. на главной елке Литвы зажглись...