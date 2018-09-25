Константин Хабенский снова станет отцом

По данным издания, в МХИ им. Чехова, где служат оба актера, подтвердили информацию о прибавлении в их семье.

Как отмечается, жена Хабенского, Ольга Литвинова, скоро должна родить.

При этом у пары в 2016 году родилась дочка Саша.

Ранее сообщалось, что 78-летний Эммануил Виторган снова готовится стать отцом.

По словам Виторгана, на этом он как отец останавливаться не собирается.