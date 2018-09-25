Константин Хабенский снова станет отцом

По данным издания, в МХИ им. Чехова, где служат оба актера, подтвердили информацию о прибавлении в их семье.
Как отмечается, жена Хабенского, Ольга Литвинова, скоро должна родить.
При этом у пары в 2016 году родилась дочка Саша.
Ранее сообщалось, что 78-летний Эммануил Виторган снова готовится стать отцом.
По словам Виторгана, на этом он как отец останавливаться не собирается.
Вдова покойного солиста "Иванушек" потребовала признать его сумасшедшим
Гражданская жена скончавшегося в 2017 году экс-солиста...
"Не мучайте меня!": сына Орбакайте достали журналисты (6)
Сына певицы Кристины Орбакайте одолели журналисты....
Секрет свадебного наряда Меган: кусочек синего платья с первого свидания с Гарри в подкладке
Герцогиня Сассекская Меган рассказала, что в ее...
TOP новостей
Помощник генсека НАТО по разведке: учения "Восток-2018" - крупнейшие после Холодной войны Страны Балтии - лидеры в сфере киберобороны
"Россия, возможно, хотела послать НАТО сразу несколько...
Самые большие зарплаты в августе: несколько компаний платили работникам больше 20 000 евро (3)
Три компании в августе платили своим работникам в...
Как найти ту самую "Точку" на карте Литвы, которая ведет в Европу? (8)
Висагинас - самый молодой город Литвы и единственный...
Статистику ощущают не все: зарплаты выросли у тех, кто зарабатывает больше всего (8)
Согласно официальной статистике, зарплаты в Литве...
В поликлиниках не останется педиатров, их заменят семейные врачи (2)
В первичном звене системы здравоохранения педиатров не...