Константин Хабенский снова станет отцом

Российский актер Константин Хабенский станет отцом в третий раз. Об этом сообщает сайт kp.ru.
© RIA/Scanpix

По данным издания, в МХИ им. Чехова, где служат оба актера, подтвердили информацию о прибавлении в их семье.

Как отмечается, жена Хабенского, Ольга Литвинова, скоро должна родить.

При этом у пары в 2016 году родилась дочка Саша.

Ранее сообщалось, что 78-летний Эммануил Виторган снова готовится стать отцом.

По словам Виторгана, на этом он как отец останавливаться не собирается.

Gazeta.ru
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