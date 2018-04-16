Она начала проходить терапию, как только узнала о своем диагнозе, и теперь исключает возможность передачи вируса другим людям. По словам Вурст, о ее ВИЧ-положительном статусе ранее знали только ее родители и друзья.

Лучше совершить каминг-аут самостоятельно, подчеркивает Вурст. "Я надеюсь дать людям сил и сделать еще один шаг против стигматизации людей, которые из-за своего поведения или не по своей вине заразились ВИЧ", — пишет она.