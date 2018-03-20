Отмечается, что компания в течение нескольких месяцев не могла найти покупателей или инвесторов. Ранее от инвестиций в Weinstein Company отказалась группа бизнесменов во главе с Марией Контрерас-Свит. Это произошло из-за того, что инвесторы обнаружили около $65 млн дополнительных обязательств.
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