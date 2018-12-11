Как свидетельствует предписание на сайте Минкульта Украины, список расширен 10 декабря.
Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Плачидо, который стал известен в середине 80-х после роли комиссара Каттани в сериале "Спрут", выражал поддержку политике российского президента Владимира Путина.
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