Министерство культуры на основании обращения Службы безопасности дополнило перечень лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности, фамилией итальянского актера и режиссера Микеле Плачидо.
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Как свидетельствует предписание на сайте Минкульта Украины, список расширен 10 декабря.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Плачидо, который стал известен в середине 80-х после роли комиссара Каттани в сериале "Спрут", выражал поддержку политике российского президента Владимира Путина.

Украинская правда
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