«Вайзерлайф» была зарегистрирована в ноября 2019 года, но меньше чем через год прекратила свою деятельность из-за долгов перед кредиторами, отмечается в сообщении.

Фирма должна была представить на рынке мобильное приложение с 3D-фигурками звезд российского шоу-бизнеса, с которыми можно петь и снимать забавные видео, поясняет KP.RU.

В результате программу с элементами дополненной реальности разработали специалисты совершенно другой компании, а Галустян стал лишь партнером.

Ранее стало известно о банкротстве компании «Топ фильм комедия», учредителем которой Галустян являлся с 2011 года. Фирма была занята в производстве провалившегося в прокате фильма «Тот еще Карлсон!». По одной из версий, компанию пришлось ликвидировать в связи с трудностями из-за введенных в стране карантинных мер.