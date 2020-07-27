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Юморист Михаил Галустян на фоне «коронакризиса» лишился второй за месяц компании. На этот раз обанкротилась занимающаяся разработкой мобильных приложений фирма «Вайзерлайф», сообщает Telegram-канал Mash.
Michailas Galustianas
Michailas Galustianas
© Vida Press

«Вайзерлайф» была зарегистрирована в ноября 2019 года, но меньше чем через год прекратила свою деятельность из-за долгов перед кредиторами, отмечается в сообщении.

Фирма должна была представить на рынке мобильное приложение с 3D-фигурками звезд российского шоу-бизнеса, с которыми можно петь и снимать забавные видео, поясняет KP.RU.

В результате программу с элементами дополненной реальности разработали специалисты совершенно другой компании, а Галустян стал лишь партнером.

Ранее стало известно о банкротстве компании «Топ фильм комедия», учредителем которой Галустян являлся с 2011 года. Фирма была занята в производстве провалившегося в прокате фильма «Тот еще Карлсон!». По одной из версий, компанию пришлось ликвидировать в связи с трудностями из-за введенных в стране карантинных мер.

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MK.ru
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