Отмечается, что речь идет о втором гражданстве. В министерстве добавили, что Ферт, который с 1997 года состоит в браке с итальянским продюсером и режиссером Ливией Джуджолли, неоднократно говорил о любви к стране, часто бывает в Умбрии и свободно говорит по-итальянски.

О том, что Ферт подал заявление на получение второго гражданства, стало известно в мае. Его представитель отметил, что актер, во-первых, хочет иметь такие же документы, как его жена и сыновья, во-вторых, обеспокоен возможными последствиями Brexit.

Ферт родился в 1960 году. Снимался в таких фильмах, как "Гордость и предубеждение", "Дневник Бриджит Джонс", "Моя ужасная няня", "Дориан Грей" и "Kingsman: Секретная служба". В 2011 году стал лауреатом премии "Оскар" за роль в картине "Король говорит". В том же году журнал Time включил артиста в сотню самых влиятельных людей мира.

Референдум о Brexit (выходе Великобритании из Евросоюза) состоялся в июне 2016 года. Более половины участников проголосовали "за". После этого глава кабинета министров Дэвид Кэмерон покинул свой пост, ему на смену пришла Тереза Мэй, ранее занимавшая пост министра внутренних дел. В марте 2017-го она подписала письмо, уведомляющее власти ЕС о формальном начале процедуры.