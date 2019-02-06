Кокорин и Мамаев останутся в «Бутырке» до 8 апреля

Сегодня Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает «Спорт-Экспресс». Они останутся в «Бутырке» до 8 апреля.
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Следствие просило оставить заключенных в «Бутырке», так как еще не все потерпевшие ознакомились с делом.

8 октября Александр Кокорин вместе с двумя друзьями, братом и другим футболистом Павлом Мамаевым сначала избили белорусского водителя Виталия Соловчука, а затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака. Было возбуждено уголовное дело. 11 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев по решению Тверского суда Москвы были отправлены в «Бутырку» на два месяца.

Срок их задержания продлевается уже во второй раз.

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