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Электросиновая лампа
20 июля - впервые в летнее время - в Латвии снова пройдет ставший уже традиционным день рождения Шерлока Холмса.
Šerlokas Holmsas
© Vida Press

Портал DELFI в преддверии этого события вспоминает забавные ляпы знаменитого телесериала, которые мы уже публиковали несколько лет назад. И вот появился прекрасный повод вспомнить о них.

Обзор составлен по материалам интернет-энциклопедии по фильму Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" 221b.ru.

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Электросиновая лампа
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