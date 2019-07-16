Портал DELFI в преддверии этого события вспоминает забавные ляпы знаменитого телесериала, которые мы уже публиковали несколько лет назад. И вот появился прекрасный повод вспомнить о них.

Обзор составлен по материалам интернет-энциклопедии по фильму Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" 221b.ru.