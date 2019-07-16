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20 июля - впервые в летнее время - в Латвии снова пройдет ставший уже традиционным день рождения Шерлока Холмса.
Портал DELFI в преддверии этого события вспоминает забавные ляпы знаменитого телесериала, которые мы уже публиковали несколько лет назад. И вот появился прекрасный повод вспомнить о них.
Обзор составлен по материалам интернет-энциклопедии по фильму Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" 221b.ru.
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- 2. Электросиновая лампа
- 3. Куда ушел покойник?
- 4. Легкий путь не для нас
- 5. Агата Бэрримор
- 6. Странные следы
- 7. Пуленепробиваемый халат
- 8. Доверчивый Холмс
- 9. Наследство старика Хадсона
- 10. Очень левый ботинок
- 11. Привет Флоризелю
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