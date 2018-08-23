За прошедший год новые фильмы с Клуни в прокат не выходили — почти всю заработанную сумму актер получил благодаря продаже компании по производству текилы Casamigos: сделка принесла ему 233 миллиона. Компания была основана в 2013 году — тогда Клуни с двумя партнерами инвестировали в нее по 600 тысяч долларов.
Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров занял Дуэйн Джонсон, заработавший 124 миллиона долларов, большую часть из которых обеспечил фильм "Джуманджи: Зов джунглей". Третье место досталось Роберту Дауни-младшему, чьи доходы составили 81 миллион долларов. В пятерку рейтинга также вошли Крис Хемсворт (64,5 миллиона) и Джеки Чан (45,5 миллиона).
Всего 10 самых высокооплачиваемых актеров за год с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года без вычета налогов заработали 748,5 миллиона долларов.
Клуни возглавил список самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes. За год он не снялся ни в одном фильме
Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых...
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