Клуни возглавил список самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes. За год он не снялся ни в одном фильме

За прошедший год новые фильмы с Клуни в прокат не выходили — почти всю заработанную сумму актер получил благодаря продаже компании по производству текилы Casamigos: сделка принесла ему 233 миллиона. Компания была основана в 2013 году — тогда Клуни с двумя партнерами инвестировали в нее по 600 тысяч долларов.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров занял Дуэйн Джонсон, заработавший 124 миллиона долларов, большую часть из которых обеспечил фильм "Джуманджи: Зов джунглей". Третье место досталось Роберту Дауни-младшему, чьи доходы составили 81 миллион долларов. В пятерку рейтинга также вошли Крис Хемсворт (64,5 миллиона) и Джеки Чан (45,5 миллиона).

Всего 10 самых высокооплачиваемых актеров за год с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года без вычета налогов заработали 748,5 миллиона долларов.