Клип Тимати и Гуфа про Москву возненавидело рекордное число людей

Музыкальное видео рэперов Тимати и Гуфа на композицию «Москва», выпущенное ко Дню города 7 сентября, установило рекорд по количеству дизлайков в российском YouTube. Об этом сообщает Афиша Daily.

Клипу поставили более 800 тысяч негативных оценок при 59 тысячах лайков и 2,6 миллиона просмотров.

Отмечается, что предыдущий рекорд принадлежал хип-хоп-исполнителю Фейсу с его музыкальным видео на песню «Я роняю Запад». У ролика было 674 тысячи дизлайков.

В клипе на трек «Москва» Тимати, в частности, заявляет, что в столице «не проводят гей-парады», «плитка сыпется с небес» и что сам он «в пятом поколении коренной москвич», который «не ходит на митинги и не втирает дичь». Рэпер также заявляет, что «на площади Гагарина хлопнет бургер за здоровье Собянина».

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В комментариях к ролику пользователи принялись переделывать строчки песни:

«Не хожу на митинги,
Не втираю дичь.
Такого уровня продажности
Я сумел достичь».

«Я не хожу на митинги,
Не втираю дичь.
Просто я раздвинул булки перед властью,
Я — Тимур Ильдарович».

Тимати в Instagram заявил, что ему не платили за песню и ему не стыдно за свое произведение. Гуф в Instagram Stories признался, что просто хотел поздравить свой город с днем рождения.

Lenta.ru

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