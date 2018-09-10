Клип Киркорова и Баскова набрал 3,5 миллиона просмотров за двое суток

Клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню "Ибица" за сутки набрал около 900 тысяч просмотров, а за двое достиг почти 3,5 миллионов, сообщает РИА "Новости".
© RIA/Scanpix

В клипе в шутливой форме показана борьба двух знаменитостей за звание короля шоу-бизнеса. В клипе используется ненормативная лексика и сцены насилия, посмотреть его можно на видеохостинге YouTube.

В нем в качестве приглашенных звезд снялись Сергей Шнуров, Валерий Леонтьев, телеведущий Андрей Малахов и шоумен Гарик Харламов.

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В мае в шоу "Вечерний Ургант" был представлен клип на новую песню Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий". Ролик за первые пять часов набрал более 615 тыс. просмотров.

В ролике о вечеринках и алкоголе Киркоров предстает в образе рэпера Фейса. Кроме него, в кадре появляются Ольга Бузова в роли кассирши, Григорий Лепс в образе бомжа, рэпер Гнойный в качестве представителя клубной молодежи, "многодетный отец" Тимати и маленький сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской, пьющий "вино" из бутылки.

Газета.ру
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